Месси обошел Марадону, выиграв 3-й трофей с Аргентиной

Нападающий Лионель Месси превзошел по числу трофеев в сборной.

выиграла , одолев Францию (3:3, 4:2 по пенальти). Это третий трофей футболиста, представляющего « », в составе национальной команды.

В 2021 году Месси выиграл Кубок Америки, в 2022-м – Финалиссиму.

На счету Марадоны – чемпионат мира 1986 года и Кубок Артемио Франки (аналог Финалиссимы) 1993 года.

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