Месси обошел Марадону, выиграв 3-й трофей с Аргентиной
Нападающий Лионель Месси превзошел Диего Марадону по числу трофеев в сборной.
Аргентина выиграла ЧМ-2022, одолев Францию (3:3, 4:2 по пенальти). Это третий трофей футболиста, представляющего «ПСЖ», в составе национальной команды.
В 2021 году Месси выиграл Кубок Америки, в 2022-м – Финалиссиму.
На счету Марадоны – чемпионат мира 1986 года и Кубок Артемио Франки (аналог Финалиссимы) 1993 года.
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
Комментарии