Из-за объявленной беспилотной опасности в Ставрополе матч местного «Динамо» и «Победы» из Хасавюрта начался на час позже. Игра прошла без зрителей
Матч Второй лиги прошел без зрителей из-за беспилотной опасности.
В субботу «Динамо» Ставрополь на своем поле обыграло «Победу» из Хасавюрта в матче Второй лиги Б со счетом 2:0.
Встреча началась на час позже запланированного времени из-за объявленной в регионе беспилотной опасности. В итоге, матч прошел без зрителей, сообщает «Блокнот Ставрополь».
«Динамо» Ставрополь и «Победа» лидируют в группе 1 Второй лиги Б – у обеих команд 41 очко после 21 матча. Ставропольцы выше по дополнительным показателям.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Блокнот Ставрополь»
