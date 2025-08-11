Из-за объявленной беспилотной опасности в Ставрополе матч местного «Динамо» и «Победы» из Хасавюрта начался на час позже. Игра прошла без зрителей

Матч Второй лиги прошел без зрителей из-за беспилотной опасности.

В субботу «Динамо » Ставрополь на своем поле обыграло «Победу » из Хасавюрта в матче Второй лиги Б со счетом 2:0.

Встреча началась на час позже запланированного времени из-за объявленной в регионе беспилотной опасности. В итоге, матч прошел без зрителей, сообщает «Блокнот Ставрополь».

«Динамо» Ставрополь и «Победа» лидируют в группе 1 Второй лиги Б – у обеих команд 41 очко после 21 матча. Ставропольцы выше по дополнительным показателям.