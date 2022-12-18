Аль-Хелайфи о ЧМ-2022: «Лучший финал в истории, думаю. Мы показали, что Катар может организовать лучший турнир в мире»
Нассер Аль-Хелайфи подвел итоги ЧМ-2022.
«Я очень горд. Мы показали, что Катар может организовать лучший турнир в мире, мы показали всем, на что способны.
Это был лучший финал в истории чемпионатов мира, я полагаю», – сказал президент «ПСЖ».
Инфантино назвал ЧМ в Катаре «лучшим в истории». Президент ФИФА так говорил про турнир в России
Аргентина vs Франция – сплошной восторг и никакой трагедии. Приятный финал 2022 года
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
Комментарии