Аль-Хелайфи о ЧМ-2022: «Лучший финал в истории, думаю. Мы показали, что Катар может организовать лучший турнир в мире»

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Нассер Аль-Хелайфи подвел итоги ЧМ-2022.

«Я очень горд. Мы показали, что Катар может организовать лучший турнир в мире, мы показали всем, на что способны.

Это был лучший финал в истории чемпионатов мира, я полагаю», – сказал президент «ПСЖ».

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