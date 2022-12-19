Месси – лучший игрок финала ЧМ-2022. Лео получал приз в 5 из 7 матчей на турнире
Лионель Месси признан лучшим футболистом финального матча ЧМ-2022.
Сборная Аргентины победила Францию в серии пенальти (3:3, 4:2 по пенальти).
Капитан аргентинской команды сделал дубль и после игры получил приз лучшему игроку встречи.
Форвард «ПСЖ» провел семь матчей на турнире и в пяти из них был награжден как лучший игрок.
Такой номинации аргентинец не удостаивался только в играх с Саудовской Аравией и Польшей. Таким образом, Лионель в четырех матчах подряд признавался лучшим футболистом.
На ЧМ-2022 Месси забил семь голов, уступив в гонке бомбардиров Килиану Мбаппе.
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