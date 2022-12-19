Месси – лучший игрок финала ЧМ-2022. Лео получал приз в 5 из 7 матчей на турнире

признан лучшим футболистом финального матча ЧМ-2022.

победила в серии пенальти (3:3, 4:2 по пенальти).

Капитан аргентинской команды сделал дубль и после игры получил приз лучшему игроку встречи.

Форвард «ПСЖ» провел семь матчей на турнире и в пяти из них был награжден как лучший игрок.

Такой номинации аргентинец не удостаивался только в играх с Саудовской Аравией и Польшей. Таким образом, Лионель в четырех матчах подряд признавался лучшим футболистом.

На ЧМ-2022 Месси забил семь голов, уступив в гонке бомбардиров Килиану Мбаппе.

Месси шел к этому всю жизнь. Великий!

В 35 Месси провел ярчайший финал в карьере! Сыграл даже лучше, чем против «МЮ» в ЛЧ-2011

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ