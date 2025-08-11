  • Спортс
  Певица Никки Николь в футболке с фамилией Ямаля пришла на матч «Барсы» и «Комо». Сообщалось о романе Ламина с 24-летней аргентинкой
Певица Никки Николь в футболке с фамилией Ямаля пришла на матч «Барсы» и «Комо». Сообщалось о романе Ламина с 24-летней аргентинкой

Певица, в отношениях с которой подозревают Ламина Ямаля, пришла на матч «Барсы».

Ранее сообщалось, что 18-летнего вингера «Барселоны» видели целующимся с 24-летней аргентинской певицей Никки Николь. Вскоре после того, как журналист призвал Ямаля и Николь подтвердить роман, девушка выложила ролик под песню The Boy Is Mine («Этот мальчик – мой») и подмигнула в камеру в конце видео.

Mundo Deportivo сообщает, что Николь посетила сегодняшний матч «Барселоны» и «Комо» за Кубок Жоана Гампера на «Эстади Йохан Кройфф». Девушка и трое сопровождавших ее людей были одеты в футболки каталонского клуба с фамилией и номером Ямаля.

В соцсетях утверждают, что Никки наблюдала за матчем в окружении друзей Ламина. А у самого игрока на заставке телефона увидели фото девушки.

Изображения: x.com/chdmpagnemamix.com/LxoMessismoFCB

Уже после окончания матча «Барселона» сообщила, что Николь была приглашена на игру в качестве почетной гостьи вместе с аргентинским продюсером, автором песен и диджеем Bizarrap.

Фото: x.com/FCBarcelona_es

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Mundo Deportivo
