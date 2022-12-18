Лишь у Месси есть 2 приза лучшему игроку ЧМ – в 2014-м и 2022-м

первым в истории стал двукратным обладателем приза лучшему игроку ЧМ.

35-летний форвард выиграл с Аргентиной чемпионат мира 2022 года и получил приз лучшему футболисту турнира.

Первая награда лучшему игроку была вручена ему по результатам . Тогда Аргентина дошла до финала.

«Золотой мяч» по итогам чемпионата мира вручается с 1982 года.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ