Лишь у Месси есть 2 приза лучшему игроку ЧМ – в 2014-м и 2022-м
Лионель Месси первым в истории стал двукратным обладателем приза лучшему игроку ЧМ.
35-летний форвард выиграл с Аргентиной чемпионат мира 2022 года и получил приз лучшему футболисту турнира.
Первая награда лучшему игроку была вручена ему по результатам ЧМ-2014. Тогда Аргентина дошла до финала.
«Золотой мяч» по итогам чемпионата мира вручается с 1982 года.
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