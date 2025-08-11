Генич допустил, что матч с «Зенитом» станет последним для Станковича в «Спартаке»: «Сомневаюсь, что с ним команда станет чемпионом или поборется за тройку»
Константин Генич допустил увольнение Деяна Станковича после матча с «Зенитом».
«Спартак» примет петербуржцев в 5-м туре Мир РПЛ. На данный момент красно-белые занимают 11-е место в турнирной таблице с 4 очками. «Зенит» идет 8-м, имея 5 баллов.
«Если «Спартак» хочет стать чемпионом или бороться за призовую тройку, я сомневаюсь, что со Станковичем он это сделает. Это тренер‑мотиватор, у него имя, хорошая харизма.
Мне кажется, отдельно взятый матч «Спартак» может выиграть у любой команды, но чтобы сохранить это на дистанцию в 30 туров, ему чего‑то не хватает. Может, опыта.
Сейчас он немного в растерянности, тем более перед игрой с «Зенитом». Не исключено, что это будет вообще его последний матч», – сказал комментатор «Матч ТВ».
Что «Спартаку» делать со Станковичем?31246 голосов
Заканчивать сейчас
Подождать пару игр
Дать 5 матчей
Не увольнять
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости