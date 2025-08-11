Генич допустил, что матч с «Зенитом» станет последним для Станковича в «Спартаке»: «Сомневаюсь, что с ним команда станет чемпионом или поборется за тройку»

Константин Генич допустил увольнение Деяна Станковича после матча с «Зенитом».

«Спартак» примет петербуржцев в 5-м туре Мир РПЛ . На данный момент красно-белые занимают 11-е место в турнирной таблице с 4 очками. «Зенит» идет 8-м, имея 5 баллов.

«Если «Спартак » хочет стать чемпионом или бороться за призовую тройку, я сомневаюсь, что со Станковичем он это сделает. Это тренер‑мотиватор, у него имя, хорошая харизма.

Мне кажется, отдельно взятый матч «Спартак» может выиграть у любой команды, но чтобы сохранить это на дистанцию в 30 туров, ему чего‑то не хватает. Может, опыта.

Сейчас он немного в растерянности, тем более перед игрой с «Зенитом ». Не исключено, что это будет вообще его последний матч», – сказал комментатор «Матч ТВ ».