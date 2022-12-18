Лотар Маттеус: «Роналду – разочарование ЧМ-2022. Своим эго он навредил и себе, и Португалии. Полная противоположность Месси»

назвал Криштиану Роналду разочарованием .

« – это, конечно, большое разочарование этого чемпионата мира. Полная противоположность Лионелю Месси. Роналду своим эго навредил и себе, и команде.

Он был отличным футболистом, бомбардиром мирового уровня. Сейчас он постоянно разрушает свое наследие.

Мне сложно представить его в хоть каком-то клубе. Мне даже его жаль», – написал Маттеус в колонке для Bild am Sonntag.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ