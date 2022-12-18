Лотар Маттеус: «Роналду – разочарование ЧМ-2022. Своим эго он навредил и себе, и Португалии. Полная противоположность Месси»
Лотар Маттеус назвал Криштиану Роналду разочарованием ЧМ-2022.
«Криштиану Роналду – это, конечно, большое разочарование этого чемпионата мира. Полная противоположность Лионелю Месси. Роналду своим эго навредил и себе, и команде.
Он был отличным футболистом, бомбардиром мирового уровня. Сейчас он постоянно разрушает свое наследие.
Мне сложно представить его в хоть каком-то клубе. Мне даже его жаль», – написал Маттеус в колонке для Bild am Sonntag.
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