НБА. «Бостон» - «Орландо», «Голден Стэйт» в гостях у «Торонто» и другие матчи

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Сегодня ночью в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся 7 матчей.

Лидер чемпионата «Бостон» дома сыграет против «Орландо», который выдал серию из 5 побед. Встреча начнется в 23:00 по московскому времени.

Действующий чемпион «Голден Стэйт» после 3 поражений подряд в Канаде встретится с «Торонто».

НБА

Регулярный чемпионат

Бостон – Орландо
Дата проведения
18 декабря, 23.00, «TD Garden»
Онлайн матча

Индиана – Нью-Йорк
Дата проведения
19 декабря, 01.00, «Gainbridge Fieldhouse»
Онлайн матча

Торонто – Голден Стэйт
Дата проведения
19 декабря, 02.00, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча

Детройт – Бруклин
Дата проведения
19 декабря, 02.00, «Little Caesars Arena»
Онлайн матча

Миннесота – Чикаго
Дата проведения
19 декабря, 03.00, «Target Center»
Онлайн матча

Денвер – Шарлотт
Дата проведения
19 декабря, 04.00, «Ball Arena»
Онлайн матча

Лейкерс – Вашингтон
Дата проведения
19 декабря, 05.30, «Crypto.com Arena»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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