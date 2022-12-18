НБА. «Бостон» - «Орландо», «Голден Стэйт» в гостях у «Торонто» и другие матчи
Сегодня ночью в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся 7 матчей.
Лидер чемпионата «Бостон» дома сыграет против «Орландо», который выдал серию из 5 побед. Встреча начнется в 23:00 по московскому времени.
Действующий чемпион «Голден Стэйт» после 3 поражений подряд в Канаде встретится с «Торонто».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 18 декабря, 23.00, «TD Garden»
- Дата проведения
- 19 декабря, 01.00, «Gainbridge Fieldhouse»
- Дата проведения
- 19 декабря, 02.00, «Scotiabank Arena»
- Дата проведения
- 19 декабря, 02.00, «Little Caesars Arena»
- Дата проведения
- 19 декабря, 03.00, «Target Center»
- Дата проведения
- 19 декабря, 04.00, «Ball Arena»
- Дата проведения
- 19 декабря, 05.30, «Crypto.com Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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