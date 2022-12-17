Кубок России. Казакевич и Поварницын, Румянцева и Латыпов, Гореева и Стрельцов, Дербушева и Бажин выступят в сингл-миксте
18 декабря в Уфе на этапе Кубка России по биатлону пройдет сингл-микст.
Кубок России по биатлону-2022/23
4-й этап
Уфа
Сингл-микст
Начало – 8:50 по московскому времени. Прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена», «Матч! Планета».
Старт-лист
3. Мария Дубровская – Антон Бабиков (Башкортостан-1)
5. Анастасия Кладенок – Матвей Елисеев (Москва-1)
6. Тамара Дербушева – Кирилл Бажин (Свердловская область)
7. Анастасия Гореева – Кирилл Стрельцов (Московская область)
8. Лариса Куклина – Руслан Каюмов (ЯНАО-1)
9. Виктория Сливко – Евгений Гараничев (Тюменская область-1)
13. Ирина Казакевич – Александр Поварницын (УФО-1)
17. Вера Румянцева – Эдуард Латыпов (Башкортостан-2)
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