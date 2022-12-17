Кубок России. Казакевич и Поварницын, Румянцева и Латыпов, Гореева и Стрельцов, Дербушева и Бажин выступят в сингл-миксте

18 декабря в Уфе на этапе Кубка России по биатлону пройдет сингл-микст.

Кубок России по биатлону-2022/23

4-й этап

Уфа

Сингл-микст

Начало – 8:50 по московскому времени. Прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена», «Матч! Планета».

Старт-лист

3. Мария Дубровская – (Башкортостан-1)

5. Анастасия Кладенок – (Москва-1)

6. – (Свердловская область)

7. – (Московская область)

8. – Руслан Каюмов (ЯНАО-1)

9. – (Тюменская область-1)

13. – (УФО-1)

17. – (Башкортостан-2)