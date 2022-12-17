Кубок России. Казакевич и Поварницын, Румянцева и Латыпов, Гореева и Стрельцов, Дербушева и Бажин выступят в сингл-миксте

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18 декабря в Уфе на этапе Кубка России по биатлону пройдет сингл-микст. 

Кубок России по биатлону-2022/23

4-й этап

Уфа

Сингл-микст

Начало – 8:50 по московскому времени. Прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена», «Матч! Планета». 

Старт-лист 

3. Мария Дубровская – Антон Бабиков (Башкортостан-1)

5. Анастасия Кладенок – Матвей Елисеев (Москва-1)

6. Тамара ДербушеваКирилл Бажин (Свердловская область)

7. Анастасия ГорееваКирилл Стрельцов (Московская область) 

8. Лариса Куклина – Руслан Каюмов (ЯНАО-1)

9. Виктория СливкоЕвгений Гараничев (Тюменская область-1)

13. Ирина КазакевичАлександр Поварницын (УФО-1)

17. Вера РумянцеваЭдуард Латыпов (Башкортостан-2)  

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