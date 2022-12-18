Саутгейт остался тренером сборной Англии. Он будет готовить команду к Евро-2024

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Гарет Саутгейт продолжит работу со сборной Англии.

Футбольная ассоциация Англии (FA) подтвердила, что 52-летний специалист остается в сборной Англии и будет готовить команду к Евро-2024. Также FA выразила Саутгейту и его ассистенту Стиву Холланду полную поддержку.

Под руководством Саутгейта сборная Англии вышла в полуфинал ЧМ-2018 и сыграла в финале Евро-2020.

На ЧМ-2022 Англия в 1/4 финала проиграла Франции (1:2).

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