Дюпра верит, что Погба сыграет на ЧМ-2026: «Дешам вызовет его, потому что Поль всех удивит»

Паскаль Дюпра уверен, что Поль Погба сыграет на ЧМ-2026.

В июне полузащитник, не игравший с 2023 года из-за дисквалификации, подписал 2-летний контракт с «Монако ».

«Погба скорее 30 лет, чем 32. Он не играл два года, поэтому не успел устать.

Дешам вызовет его на чемпионат мира, потому что он всех удивит», – сказал бывший тренер «Тулузы» и «Дижона».