Дюпра верит, что Погба сыграет на ЧМ-2026: «Дешам вызовет его, потому что Поль всех удивит»
Паскаль Дюпра уверен, что Поль Погба сыграет на ЧМ-2026.
В июне полузащитник, не игравший с 2023 года из-за дисквалификации, подписал 2-летний контракт с «Монако».
«Погба скорее 30 лет, чем 32. Он не играл два года, поэтому не успел устать.
Дешам вызовет его на чемпионат мира, потому что он всех удивит», – сказал бывший тренер «Тулузы» и «Дижона».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: RMC Sport
