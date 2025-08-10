Нападающий «СКА Хабаровск» Алиев забил «Чайке» с лету под перекладину. Команда не проигрывает в 4 турах Первой лиги

Камран Алиев забил красивый гол в Pari Первой лиге.

26-летний нападающий отличился в матче «СКА Хабаровск » – «Чайка» (1:1) в 4-м туре. На 65-й минуте Алиев открыл счет в игре ударом с лету, мяч отрикошетил в ворота от перекладины.

После 4 туров «СКА Хабаровск» идет 4-м, по два раза победив и сыграв вничью, «Чайка » находится на 7-м месте с одной победой и тремя ничьими. В следующем матче хабаровчане 17 августа сыграют в гостях с «Волгой», клуб из Песчанокопского за день до этого примет «Шинник».