Рэшфорд не забил в пустые ворота «Комо» в игре за Кубок Гампера. Вингер «Барсы» также сделал ассист на Рафинью и был заменен в перерыве

Маркус Рэшфорд не попал в пустые ворота.

«Барселона» принимает «Комо» в рамках Кубка Гампера (5:0, второй тайм). 

В концовке первого тайма Ламин Ямаль вывел англичанина один на один с вратарем Жаном Бюте. Рэшфорд обыграл голкипера и обеспечил себе выход на пустые ворота, однако пробил мимо штанги. 

Арендованного у «МЮ» вингера заменили в перерыве. По ходу первого тайма футболист отметился ассистом на Рафинью. 

Что «Спартаку» делать со Станковичем?31248 голосов
Заканчивать сейчасСпартак
Подождать пару игрСпартак
Дать 5 матчейСпартак
Не увольнятьДеян Станкович
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
