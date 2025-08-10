Рэшфорд не забил в пустые ворота «Комо» в игре за Кубок Гампера. Вингер «Барсы» также сделал ассист на Рафинью и был заменен в перерыве
Маркус Рэшфорд не попал в пустые ворота.
«Барселона» принимает «Комо» в рамках Кубка Гампера (5:0, второй тайм).
В концовке первого тайма Ламин Ямаль вывел англичанина один на один с вратарем Жаном Бюте. Рэшфорд обыграл голкипера и обеспечил себе выход на пустые ворота, однако пробил мимо штанги.
Арендованного у «МЮ» вингера заменили в перерыве. По ходу первого тайма футболист отметился ассистом на Рафинью.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
