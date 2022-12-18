Папа римский Франциск не увидит финал ЧМ-2022 из-за обета не смотреть телевизор. Он дал его через неделю после поражения Аргентины в 1990-м

Стало известно, почему папа римский не будет смотреть финал ЧМ-2022.

Дело в обете не смотреть телевизор, который аргентинец дал Богоматери Кармельской 15 июля 1990 года – спустя неделю после поражения Аргентины в финале чемпионата мира против Германии (0:1).

Папа римский Франциск – футбольный болельщик. Он поддерживает « » из Буэнос-Айреса, но не смотрит их матчи по ТВ, а результаты ему передает гвардеец из охраны.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию финала , в котором сыграют Аргентина и Франция. Начало – в 18:00 по московскому времени.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ