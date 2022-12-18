Папа римский Франциск не увидит финал ЧМ-2022 из-за обета не смотреть телевизор. Он дал его через неделю после поражения Аргентины в 1990-м
Стало известно, почему папа римский Франциск не будет смотреть финал ЧМ-2022.
Дело в обете не смотреть телевизор, который аргентинец дал Богоматери Кармельской 15 июля 1990 года – спустя неделю после поражения Аргентины в финале чемпионата мира против Германии (0:1).
Папа римский Франциск – футбольный болельщик. Он поддерживает «Сан-Лоренсо» из Буэнос-Айреса, но не смотрит их матчи по ТВ, а результаты ему передает гвардеец из охраны.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию финала ЧМ-2022, в котором сыграют Аргентина и Франция. Начало – в 18:00 по московскому времени.
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