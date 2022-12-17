Лыжи. Кубок России. Большунов, Якимушкин, Спицов, Мальцев, Червоткин пробегут классическую «разделку» на 15 км

18 декабря в Кирово-Чепецке на этапе Кубка России по лыжным гонкам мужчины пробегут классическую «разделку» на 15 км.

Кубок России-2022/23 по лыжным гонкам

4-й этап

Кирово-Чепецк

Мужчины

15 км, классический стиль

Начало – 12.30 по московскому времени.

Старт-лист

20.

21.

22.

29.

36.

40.

41.

42.

44.

46.

48. Денис Спицов

50.

Полный состав участниц можно посмотреть здесь.