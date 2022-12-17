Лыжи. Кубок России. Большунов, Якимушкин, Спицов, Мальцев, Червоткин пробегут классическую «разделку» на 15 км
18 декабря в Кирово-Чепецке на этапе Кубка России по лыжным гонкам мужчины пробегут классическую «разделку» на 15 км.
Кубок России-2022/23 по лыжным гонкам
4-й этап
Кирово-Чепецк
Мужчины
15 км, классический стиль
Начало – 12.30 по московскому времени.
Старт-лист
20. Андрей Ларьков
21. Ермил Вокуев
22. Евгений Белов
36. Андрей Собакарев
41. Глеб Ретивых
42. Иван Якимушкин
44. Илья Семиков
46. Артем Мальцев
48. Денис Спицов
Полный состав участниц можно посмотреть здесь.
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