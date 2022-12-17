Лыжи. Кубок России. Большунов, Якимушкин, Спицов, Мальцев, Червоткин пробегут классическую «разделку» на 15 км

Теги результаты лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Евгений Белов Глеб Ретивых Кубок России Ермил Вокуев Андрей Ларьков Артем Мальцев Алексей Червоткин Илья Семиков Денис Спицов Иван Якимушкин Александр Большунов Андрей Собакарев Александр Терентьев Лыжи

18 декабря в Кирово-Чепецке на этапе Кубка России по лыжным гонкам мужчины пробегут классическую «разделку» на 15 км. 

Кубок России-2022/23 по лыжным гонкам

4-й этап

Кирово-Чепецк

Мужчины

15 км, классический стиль

Начало – 12.30 по московскому времени. 

Старт-лист

20. Андрей Ларьков

21. Ермил Вокуев

22. Евгений Белов 

29. Александр Терентьев

36. Андрей Собакарев

40. Алексей Червоткин

41. Глеб Ретивых 

42. Иван Якимушкин

44. Илья Семиков

46. Артем Мальцев 

48. Денис Спицов

50. Александр Большунов 

Полный состав участниц можно посмотреть здесь. 

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