Мбаппе за 94 секунды забил 2 гола Аргентине – на 80-й и 81-й минутах. Франция после 0:2 сравняла счет в финале ЧМ

Теги ПСЖ Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Килиан Мбаппе Маркус Тюрам Футбол

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе оформил дубль в финале ЧМ-2022.

Форвард, представляющий «ПСЖ», реализовал пенальти на 80-й минуте игры с Аргентиной, а на 81-й забил в падении, воспользовавшись передачей Маркуса Тюрама. Между голами прошло 97 секунд.

Французам удалось сравнять счет первыми же двумя ударами в створ.

ЧМ-2022. Финал. Аргентина играет с Францией. 2:2 – Мбаппе сделал дубль, сравняв счет. Онлайн-трансляция

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