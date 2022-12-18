Мбаппе за 94 секунды забил 2 гола Аргентине – на 80-й и 81-й минутах. Франция после 0:2 сравняла счет в финале ЧМ

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе оформил дубль в финале ЧМ-2022.

Форвард, представляющий « », реализовал пенальти на 80-й минуте игры с , а на 81-й забил в падении, воспользовавшись передачей . Между голами прошло 97 секунд.

Французам удалось сравнять счет первыми же двумя ударами в створ.

ЧМ-2022. Финал. Аргентина играет с Францией. 2:2 – Мбаппе сделал дубль, сравняв счет. Онлайн-трансляция

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