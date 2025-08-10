Канчельскис о «Спартаке»: «Раньше был Федун, а сейчас кто отвечает за клуб? Стрелочники. Назовите ФИО руководителя, пусть 50 тысяч болельщиков соберутся, и он извиняется перед ними»

Андрей Канчельскис раскритиковал руководство «Спартака» за плохие результаты.

«Я уже на протяжении долгого времени говорю, что «Спартак» будет бороться за четвертое-пятое место. Руководителям надо задавать вопросы: что они хотят, почему так происходит? Кто руководитель в «Спартаке »? Кто за все отвечает?

Раньше был Федун , ему можно было задать вопросы. А сейчас кто? Назовите мне ФИО руководителя «Спартака». Все начинают валить на «Лукойл», но кто именно-то отвечает за клуб? Никто ничего не знает. Все перекладывают ответственность. Стрелочники.

Назовите ФИО руководителя, пускай отвечает перед болельщиками за это безобразие. У «Спартака» самая большая армия фанатов в России, они переживают и бьются за клуб. Мне просто жалко болельщиков.

Пусть они соберутся, будет их 30-50 тысяч человек, и пускай этот руководитель перед ними извиняется за то, что происходит в клубе. «Спартак» уже 10 лет ерундой занимается», – сказал бывший полузащитник сборной России и «МЮ».