Месси о ЧМ-2022: «Я очень хотел победить и знал, что Господь позволит мне это сделать»

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Капитан сборной Аргентины Лионель Месси высказался о победе на ЧМ-2022.

«Поразительно, что все произошло именно так.

Я очень хотел победить. Я знал, что Господь позволит мне это сделать, у меня было такое ощущение. Давайте же теперь насладимся победой!

Это долгожданный кубок, и вот он здесь. Посмотрите, какой он красивый! Нам пришлось через многое пройти, но мы добились своего.

Жду не дождусь возвращения в Аргентину – представляю, какое безумие будет там твориться», – сказал лучший футболист турнира в Катаре.

Лучшие моменты Месси в карьере (по версии самого Месси) – подлинное величие!

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

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