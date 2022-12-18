Месси взял 3-й трофей со сборной Аргентины. Он выиграл ЧМ, Кубок Америки и Финалиссиму

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу Кубок Америки ЧМ-2022 Финалиссима Футбол

Нападающий Лионель Месси выиграл третий трофей со сборной Аргентины.

В финале ЧМ-2022 Аргентина обыграла Францию по пенальти (3:3, 4:2 по пенальти). До этого Месси выигрывал со сборной Кубок Америки и Финалиссиму.

Стоит отметить, что первый трофей со сборной Аргентины Месси взял в 2021 году. До этого у него были поражения в финале Кубка Америки и ЧМ.

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