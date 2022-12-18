«МЮ» хочет Беллингема – вокруг него готовы строить команду. Ему скажут, что это лучше перехода в «Сити» или «Реал», где он будет лишь одной из звезд

«Манчестер Юнайтед» хочет купить Джуда Беллингема у «Боруссии» летом.

Как пишет The Telegraph, полузащитник стал главной целью «Ман Юнайтед» на летнее трансферное окно. Эрик тен Хаг – большой поклонник Беллингема. Тренер «МЮ» считает его самым совершенным молодым игроком Европы и думает, что у хавбека есть талант, который позволит стать ему одной из главных звезд мирового футбола в ближайшие годы.

Джуда попытаются убедить присоединиться к «МЮ», предложив ему стать лидером команды, которая ознаменует новую эру в истории клуба. В «Юнайтед» уверены, что смогут предложить игроку привлекательный контракт и интересный вызов.

Ключевой фигурой для переговоров может стать Эрик тен Хаг, работа которого в «Аяксе» служит доказательством того, что он способен развивать молодых игроков. В «МЮ» считают, что у Беллингема есть еще большое пространство для прогресса, и думают, что работа с тен Хагом может помочь 19-летнему полузащитнику.

Как отмечается, тен Хаг и скауты «Юнайтед» считают, что Беллингем играл за «Боруссию» в этом сезоне гораздо лучше, чем за сборную Англии на ЧМ-2022.

Тен Хаг пытается выстроить новую рабочую этику в клубе. «МЮ» сообщит Беллингему, что команду будут строить вокруг него и его образа.

Также «Юнайтед» в ходе переговоров будет настаивать на том, что Джуду стоит перейти в клуб, который находится в стадии строительства, так как в «Манчестер Сити» или «Реале» он станет лишь одним из игроков мирового класса.

Источники сообщают, что интерес к Беллингему силен. При этом в «МЮ» понимают, что задача по организации его трансфера будет сложной. Клубу предстоит убедить Беллингема и его советников в том, что «Юнайтед» – это лучший вариант продолжения карьеры. На это клуб планирует потратить ближайшие месяцы.

Интерес к англичанину также проявляют «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Реал».

Ранее сообщалось, что Беллингему постоянное место в старте и доверие тренера в новом клубе важнее, чем размер зарплаты.

В этом сезоне у центрального полузащитника 9 голов и 3 результативные передачи в 22 матчах за «Боруссию» во всех турнирах. Он забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 5 играх за сборную Англии на ЧМ-2022.

Полную статистику 19-летнего футболиста можно найти здесь.

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