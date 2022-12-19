172 гола на ЧМ-2022 – новый рекорд. Англия с Ираном – самый результативный матч

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ЧМ-2022 стал рекордным в истории по количеству забитых голов.

На турнире в Катаре команды забили в общей сложности 172 мяча, что стало лучшим результатом в истории чемпионатов мира.

Ранее лучшим результатом был 171 забитый мяч – на турнирах в 1998 и 2014 годах.

Самым результативным матчем ЧМ-2022 стала встреча сборных Англии и Ирана (6:2) на групповом этапе.

По семь мячей забивалось дважды: Испания – Коста-Рика (7:0) и Португалия – Швейцария (6:1).

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

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