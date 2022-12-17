Кубок мира. Масс-старт. Йоханнес Бо, Лагрейд, Жаклен, Самуэльссон, Фийон-Майе, Понсилуома выступят в гонке
18 декабря в Анси на третьем этапе Кубка мира по биатлону пройдет мужской масс-старт.
- Дата проведения
- 18 декабря, 14.10
Этап 3, Анси, Франция. Масс-старт
Стартовый лист
|1
|Йоханнес Бо
|2
|Стурла Хольм Лагрейд
|3
|Эмильен Жаклен
|4
|Мартин Понсилуома
|5
|Себастьян Самуэльссон
|6
|Ветле Шостад Кристиансен
|7
|Кентен Фийон-Майе
|8
|Филип Андерсен
|9
|Фабьен Клод
|10
|Никлас Хартвег
|11
|Роман Реес
|12
|Бенедикт Долль
|13
|Йеспер Нелин
|14
|Йоханнес Дале
|15
|Михал Крчмарж
|16
|Давид Цобель
|17
|Юстус Штрелов
|18
|Витаутас Строля
|19
|Тарьей Бо
|20
|Флоран Клод
|21
|Томмазо Джакомель
|22
|Яков Фак
|23
|Антонин Гигонна
|24
|Олли Хииденсало
|25
|Себастьян Штальдер
|26
|Тимофей Лапшин
|27
|Артем Прима
|28
|Феликс Ляйтнер
|29
|Эмильен Клод
|30
|Шон Доэрти
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