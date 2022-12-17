Кубок мира. Масс-старт. Йоханнес Бо, Лагрейд, Жаклен, Самуэльссон, Фийон-Майе, Понсилуома выступят в гонке

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18 декабря в Анси на третьем этапе Кубка мира по биатлону пройдет мужской масс-старт. 

Дата проведения
18 декабря, 14.10
Онлайн гонки

Этап 3, Анси, Франция. Масс-старт

Стартовый лист

1  Йоханнес Бо
2  Стурла Хольм Лагрейд
3  Эмильен Жаклен
4  Мартин Понсилуома
5  Себастьян Самуэльссон
6  Ветле Шостад Кристиансен
7  Кентен Фийон-Майе
8  Филип Андерсен
9  Фабьен Клод
10  Никлас Хартвег
11  Роман Реес
12  Бенедикт Долль
13  Йеспер Нелин
14  Йоханнес Дале
15  Михал Крчмарж
16  Давид Цобель
17  Юстус Штрелов
18  Витаутас Строля
19  Тарьей Бо
20  Флоран Клод
21  Томмазо Джакомель
22  Яков Фак
23  Антонин Гигонна
24  Олли Хииденсало
25  Себастьян Штальдер
26  Тимофей Лапшин
27  Артем Прима
28  Феликс Ляйтнер
29  Эмильен Клод
30  Шон Доэрти

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