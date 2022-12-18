Коман и Тчуамени не забили в серии пенальти. Мартинес отразил удар Кингсли, Орельен пробил мимо

Два футболиста сборной Франции не забили в серии одиннадцатиметровых в финале .

Удар Кингсли Комана в левый угол парировал вратарь Эмилиано Мартинес, а пробил мимо ворот.

За Францию сумели забить и Рандаль Коло-Муани.

Футболисты Аргентины реализовали все 4 удара. Забили Лионель Месси, , и Гонсало Монтьель.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ