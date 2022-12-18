Коман и Тчуамени не забили в серии пенальти. Мартинес отразил удар Кингсли, Орельен пробил мимо

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Два футболиста сборной Франции не забили в серии одиннадцатиметровых в финале ЧМ-2022.

Удар Кингсли Комана в левый угол парировал вратарь Эмилиано Мартинес, а Орельен Тчуамени пробил мимо ворот.

За Францию сумели забить Килиан Мбаппе и Рандаль Коло-Муани.

Футболисты Аргентины реализовали все 4 удара. Забили Лионель Месси, Пауло Дибала, Леандро Паредес и Гонсало Монтьель.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

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