Бускетс покинет «Барсу» по окончании сезона. Хави пытался переубедить хавбека

покинет «Барселону» по окончании этого сезона.

Как пишет Mundo Deportivo со ссылкой на источники, близкие к Бускетсу, полузащитник принял окончательное решение – он покинет «Барселону», когда срок его контракта с клубом истечет. Соглашение рассчитано до 30 июня 2023 года.

Бускетс продолжит карьеру в клубе из . Возможно, им станет « ».

Отмечается, что пытался убедить Бускетса остаться в «Барселоне». Он считает Серджи необходимым игроком для того стиля, который прививает команде.

16 декабря Бускетс объявил о завершении карьеры в сборной .

Серджи выступает за «Барселону» с 2008 года. Он выиграл с клубом 30 трофеев.

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