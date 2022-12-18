Бускетс покинет «Барсу» по окончании сезона. Хави пытался переубедить хавбека
Серджи Бускетс покинет «Барселону» по окончании этого сезона.
Как пишет Mundo Deportivo со ссылкой на источники, близкие к Бускетсу, полузащитник принял окончательное решение – он покинет «Барселону», когда срок его контракта с клубом истечет. Соглашение рассчитано до 30 июня 2023 года.
Бускетс продолжит карьеру в клубе из МЛС. Возможно, им станет «Интер Майами».
Отмечается, что Хави пытался убедить Бускетса остаться в «Барселоне». Он считает Серджи необходимым игроком для того стиля, который прививает команде.
16 декабря Бускетс объявил о завершении карьеры в сборной Испании.
Серджи выступает за «Барселону» с 2008 года. Он выиграл с клубом 30 трофеев.
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