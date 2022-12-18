Франческо Тотти: «Месси и Мбаппе – инопланетяне. Лео – лучший в мире, но он на пару ступенек ниже Марадоны»

высказался о Лео Месси и перед финалом .

«Не могу выбрать между Месси и Мбаппе. Я бы выбрал обоих, если это возможно. Они оба – инопланетяне, но для победы на чемпионате мира нужна команда.

Лео – лучший в мире, но он на пару ступенек ниже . Диего уникален. Для меня он олицетворение футбола», – сказал бывший капитан «Ромы».

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча между и Францией. Начало – в 18:00 по московскому времени.

Месси и Мбаппе мало обороняются. Как эту проблему решают Аргентина и Франция?

Месси против Мбаппе в финале – это уже не просто футбол. Они теперь государственные лидеры

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ