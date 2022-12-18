Франческо Тотти: «Месси и Мбаппе – инопланетяне. Лео – лучший в мире, но он на пару ступенек ниже Марадоны»

Теги ПСЖ Франческо Тотти Лионель Месси Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу Диего Марадона ЧМ-2022 Килиан Мбаппе Футбол

Франческо Тотти высказался о Лео Месси и Килиане Мбаппе перед финалом ЧМ-2022.

«Не могу выбрать между Месси и Мбаппе. Я бы выбрал обоих, если это возможно. Они оба – инопланетяне, но для победы на чемпионате мира нужна команда.

Лео – лучший в мире, но он на пару ступенек ниже Марадоны. Диего уникален. Для меня он олицетворение футбола», – сказал бывший капитан «Ромы».

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча между Аргентиной и Францией. Начало – в 18:00 по московскому времени.

Месси и Мбаппе мало обороняются. Как эту проблему решают Аргентина и Франция?

Месси против Мбаппе в финале – это уже не просто футбол. Они теперь государственные лидеры

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

Опрос

Финал чемпионата мира. И главный вопрос турнира – кто победит?
4324 голосa
Аргентина
1.95 Сборная Аргентины по футболу
Знаете, кто победит?
Фонбет дает повышенный фрибет 2000 рублей за верный прогноз на ЧМ!
Получить 2000₽
Франция
1.95 Сборная Франции по футболу
Знаете, кто победит?
Фонбет дает повышенный фрибет 2000 рублей за верный прогноз на ЧМ!
Получить 2000₽
Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные