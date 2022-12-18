Франческо Тотти: «Месси и Мбаппе – инопланетяне. Лео – лучший в мире, но он на пару ступенек ниже Марадоны»
Франческо Тотти высказался о Лео Месси и Килиане Мбаппе перед финалом ЧМ-2022.
«Не могу выбрать между Месси и Мбаппе. Я бы выбрал обоих, если это возможно. Они оба – инопланетяне, но для победы на чемпионате мира нужна команда.
Лео – лучший в мире, но он на пару ступенек ниже Марадоны. Диего уникален. Для меня он олицетворение футбола», – сказал бывший капитан «Ромы».
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча между Аргентиной и Францией. Начало – в 18:00 по московскому времени.
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