«Милан» покупает де Винтера у «Дженоа» за 20 млн евро, контракт защитника с зарплатой 2 млн евро в год – до 2030-го. «Ювентус» получит 5 млн от трансфера

«Милан» покупает Кони де Винтера у «Дженоа».
Как сообщает журналист Николо Скира, сумма трансфера составит 20 млн евро.
23-летний защитник сборной Бельгии подпишет контракт с «россонери» до 2030 года и будет зарабатывать 2 млн евро в год.
«Ювентус», ранее владевший правами на футболиста, получит от «Дженоа» 5 млн евро, так как при продаже включил в сделку процент от перепродажи.
В ближайшее время запланирован медосмотр.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Николо Скиры в Х
