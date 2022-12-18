Месси и Мбаппе – лидеры ЧМ-2022 по результативным действиям. У них по 10 очков – 7+3 и 8+2

Теги ПСЖ Лионель Месси Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу Килиан Мбаппе Футбол

Нападающие Лионель Месси и Килиан Мбаппе разделили лидерство по очкам на ЧМ-2022.

Форвард сборной Аргентины забил 7 голов и отдал 3 голевых паса, на счету французского нападающего 8 мячей и 2 результативных передачи.

Таким образом, оба футболиста, выступающих за «ПСЖ», набрали по 10 очков по системе «гол+пас».

Подробно со статистикой Мбаппе можно ознакомиться здесь, Месси – тут.

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