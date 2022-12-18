Месси о будущем: «Хочу испытать, каково играть в статусе чемпиона мира. Мне нравится в сборной»

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси высказался о будущем после победы на .

«Конечно, я хотел завершить карьеру таким образом, о большем и просить нельзя. Благодарю Бога за все. Почти завершить карьеру таким образом – впечатляет.

Что будет дальше? Я смог выиграть Кубок Америки, чемпионат мира, и это случилось почти в конце моей карьеры.

Я люблю футбол и то, чем занимаюсь. Мне нравится быть в сборной, быть в этой команде, я хочу испытать, каково играть в статусе чемпиона мира», – заявил футболист « ».

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