Месси забил 97-й гол за Аргентину. До рекорда Роналду в сборных – 21 мяч, до Даеи – 12
Лионель Месси забил 97 голов за сборную Аргентины.
35-летний нападающий реализовал пенальти в первом тайме финального матча ЧМ-2022 против сборной Франции.
Аргентинец остается на третьем месте в списке лучших бомбардиров сборных.
Возглавляет рейтинг Криштиану Роналду – 118 мячей за сборную Португалии.
Чтобы догнать португальца, Месси надо забить еще 21 гол. На втором месте идет бывший форвард сборной Ирана Али Даеи – 109 голов.
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