Месси забил 97-й гол за Аргентину. До рекорда Роналду в сборных – 21 мяч, до Даеи – 12

забил 97 голов за сборную .

35-летний нападающий реализовал пенальти в первом тайме финального матча против сборной .

Аргентинец остается на третьем месте в списке лучших бомбардиров сборных.

Возглавляет рейтинг – 118 мячей за сборную Португалии.

Чтобы догнать португальца, Месси надо забить еще 21 гол. На втором месте идет бывший форвард сборной Ирана Али Даеи – 109 голов.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ