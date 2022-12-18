Месси забил 97-й гол за Аргентину. До рекорда Роналду в сборных – 21 мяч, до Даеи – 12

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Лионель Месси забил 97 голов за сборную Аргентины.

35-летний нападающий реализовал пенальти в первом тайме финального матча ЧМ-2022 против сборной Франции.

Аргентинец остается на третьем месте в списке лучших бомбардиров сборных.

Возглавляет рейтинг Криштиану Роналду – 118 мячей за сборную Португалии.

Чтобы догнать португальца, Месси надо забить еще 21 гол. На втором месте идет бывший форвард сборной Ирана Али Даеи – 109 голов.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

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