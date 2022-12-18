Скалони выиграл 3-й трофей во главе сборной Аргентины. Он возглавил команду в августе 2018-го

принес Лионелю Скалони третий трофей в качестве тренера сборной Аргентины.

44-летний возглавил сборную Аргентины в августе 2018 года. В 2021 году команда под его руководством выиграла , обыграв в финале сборную Бразилии со счетом 1:0. В июне 2022 года сборная Аргентины стала обладателем Финалиссимы, обыграв действующего чемпиона Европы – сборную Италии (3:0).

На ЧМ-2022 Аргентины в финале победила сборную Франции (3:3, 4:2 по пенальти).

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