Даку интересен «Фиорентине». «Рубин» продаст форварда лишь за 20 млн евро (Telegrafi)
Мирлинд Даку может продолжить карьеру в Серии А.
По информации Telegrafi, переговоры с «Рубином» о трансфере нападающего начала «Фиорентина», спортивный директор клуба Даниэле Праде связался с агентом Даку.
Итальянский клуб рассматривает Мирлинда как потенциальную замену Мойзе Кину, который может перейти в чемпионат Саудовской Аравии.
Сообщается, что «Рубин» согласится отпустить Даку лишь в том случае, если за него предложат не менее 20 миллионов евро. Сам футболист выразил заинтересованность в переходе в Серию А, несмотря на то, что счастлив в российском клубе и недавно продлил контракт до 2029 года.
С начала сезона-2025/26 Даку отметился 5 голами в 5 матчах в Мир РПЛ и FONBET Кубке России. Подробную статистику форварда сборной Албании можно найти здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Telegrafi
