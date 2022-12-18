Рэпер Дрейк поставил 1 млн долларов на победу Аргентины над Францией в финале ЧМ-2022
Рэпер Дрейк поставил миллион долларов на победу сборной Аргентины в финал ЧМ-2022.
Скриншот ставки канадский музыкант опубликовал в соцсетях. В случае победы Аргентины над Францией Дрейк выиграет 2 млн 750 тысяч долларов.
Напомним, Дрейк известен тем, что команды или спортсмены, которых он поддерживает или которые с ним фотографируются, проигрывают.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию финала ЧМ-2022, где сыграют Аргентина и Франция. Начало – в 18:00 по московскому времени.
Изображение: instagram.com/champagnepapi/
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