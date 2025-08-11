  • Спортс
  • Корнюхин о 8-м месте «Зенита»: «К Семаку ноль претензий, он заложник ситуации, когда сборище миллионеров ничего не хотят делать. Игроки заработали немалые деньги, их все устраивает»
Корнюхин о 8-м месте «Зенита»: «К Семаку ноль претензий, он заложник ситуации, когда сборище миллионеров ничего не хотят делать. Игроки заработали немалые деньги, их все устраивает»

Евгений Корнюхин раскритиковал игроков «Зенита» за результаты команды.

Петербургский клуб потерпел поражение от «Ахмата» (0:1) в выездном матче 4-го тура Мир РПЛ. «Зенит» на данный момент занимает 8-е место в таблице, набрав 5 очков. 

«Я не вижу в этом поражении никакой сенсации. А что, «Ахмат» не команда? Мы же должны понимать, что приход Черчесова в «Ахмат» – это определенный стимул для футболистов.

Что касается самой игры – ну, сборище миллионеров, которые ничего не хотят делать. Ну что это? Кто себя проявил? Да никто. Это форменное безобразие. И к тренеру претензий ноль. Вообще.

Семаку дали игроков, и он из них должен сделать конфету, и сейчас он заложник ситуации. Всех собак на Семака можно повесить. Да не к нему претензия, а к футболистам – они себя не проявляют. Что надо делать? Правильно, расчищать.

Деньги заплатили, а результата ноль. Футболистам надо пересмотреть свое отношение в первую очередь. А их все устраивает, потому что игры реже, деньги те же. И немалые, причем. И теперь хочется спросить: «Где деньги, Зин?»

Еще раз скажу: Семак – заложник ситуации, а сборище миллионеров ничего не хотят делать. Они уже на пляже, они свои деньги заработали, и их больше ничего не интересует.

Кто-то пытается пыжиться, а кто пытается? Мостовой двигается, Соболев пытается. Латышонок тащит, но всегда выезжать за счет этого нельзя.

В прошлом году Латышонок «Зенит» неоднократно спасал, потому «Зенит» и боролся за первое место до последнего тура. Благодаря Латышонку.

Но дальше что? Все. Приехали. Теперь пусть разгребают это форменное безобразие», – сказал бывший вратарь «Зенита».

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
