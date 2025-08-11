Корнюхин о 8-м месте «Зенита»: «К Семаку ноль претензий, он заложник ситуации, когда сборище миллионеров ничего не хотят делать. Игроки заработали немалые деньги, их все устраивает»
Петербургский клуб потерпел поражение от «Ахмата» (0:1) в выездном матче 4-го тура Мир РПЛ. «Зенит» на данный момент занимает 8-е место в таблице, набрав 5 очков.
«Я не вижу в этом поражении никакой сенсации. А что, «Ахмат» не команда? Мы же должны понимать, что приход Черчесова в «Ахмат» – это определенный стимул для футболистов.
Что касается самой игры – ну, сборище миллионеров, которые ничего не хотят делать. Ну что это? Кто себя проявил? Да никто. Это форменное безобразие. И к тренеру претензий ноль. Вообще.
Семаку дали игроков, и он из них должен сделать конфету, и сейчас он заложник ситуации. Всех собак на Семака можно повесить. Да не к нему претензия, а к футболистам – они себя не проявляют. Что надо делать? Правильно, расчищать.
Деньги заплатили, а результата ноль. Футболистам надо пересмотреть свое отношение в первую очередь. А их все устраивает, потому что игры реже, деньги те же. И немалые, причем. И теперь хочется спросить: «Где деньги, Зин?»
Еще раз скажу: Семак – заложник ситуации, а сборище миллионеров ничего не хотят делать. Они уже на пляже, они свои деньги заработали, и их больше ничего не интересует.
Кто-то пытается пыжиться, а кто пытается? Мостовой двигается, Соболев пытается. Латышонок тащит, но всегда выезжать за счет этого нельзя.
В прошлом году Латышонок «Зенит» неоднократно спасал, потому «Зенит» и боролся за первое место до последнего тура. Благодаря Латышонку.
Но дальше что? Все. Приехали. Теперь пусть разгребают это форменное безобразие», – сказал бывший вратарь «Зенита».