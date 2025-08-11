Форвард барнаульского «Динамо» Могель травмировался, делая сальто назад после гола в ворота «Оренбурга-2» в матче Второй лиги

Кирилл Могель из барнаульского «Динамо» получил травму, делая сальто после гола.

22-летний нападающий открыл счет на 84-й минуте матча LEON Второй лиги Б с «Оренбургом-2» (2:0).

Могель решил отпраздновать гол, сделав сальто назад, но трюк не удалось выполнить успешно. Игрок неудачно упал на газон и не смог продолжить игру.

Могель был заменен спустя 6 минут после выхода на замену.

– Что с Могелем?

– Я не могу сказать пока. Завтра его повезут на обследование, и тогда уже будет конкретика. П

оговорили с ним. Он сам прекрасно понимает, что травма необязательная. Надеюсь, все обойдется», – сказал главный тренер «Динамо» Олег Сергеев.