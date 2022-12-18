Мартинес приложил к паху награду лучшему вратарю ЧМ-2022 и потряс ею после финала

Голкипер Эмилиано Мартинес продемонстрировал неприличный жест после финала ЧМ-2022.

Футболист сборной Аргентины получил приз лучшему вратарю чемпионата мира в Катаре. Награду, выполненную в виде золотой перчатки, он приложил к паху перпендикулярно телу и потряс ей.

Со статистикой выступлений игрока «Астон Виллы» можно ознакомиться здесь.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ