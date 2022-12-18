Офис Зеленского раскритиковал ФИФА за отказ от показа видеообращения перед финалом ЧМ: «Время исправить ошибку еще есть»

Офис президента Украины Владимира Зеленского раскритиковал ФИФА.

Несколько дней назад стало известно об отказе ФИФА от демонстрации видеообращения Зеленского перед финалом между сборными и .

«Катар поддержал инициативу президента, но ФИФА заблокировала ее и не разрешит показать видеообращение перед финалом», – заявили в офисе Зеленского.

Также в офисе Зеленского сообщили, что выпустят видеообращение самостоятельно, раз ФИФА не хочет его демонстрировать. Там считают, что решение организации показывает, что «ФИФА потеряла самое ценное понимание спорта – как игры, которая объединяет людей, а не поддерживает существующие разногласия».

В распоряжении CNN есть видеозапись обращения Зеленского. Со ссылкой на офис президента Украины CNN пишет, что ФИФА посчитала речь Зеленского слишком политизированной.

«В этой речь не было ничего политического, нет ничего, что могло бы придать спортивному событию политическую окраску. Там нет ни субъективных оценок, ни политических сигналов, ни тем более обвинений. У ФИФА еще есть время, чтобы исправить ошибку. ФИФА не должна бояться призывов к миру», – сказали в офисе Зеленского.

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