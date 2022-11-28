Побоище «Зенита» и «Спартака», Германия осталась в борьбе за плей-офф ЧМ, поражение Бельгии, РФС рассмотрит переход в Азию, Туктамышева выиграла этап Гран-при и другие новости

1. В матче «Зенита» и «Спартака» в Кубке России полыхнуло – футболисты устроили массовую драку в концовке игры. Родригао ногами бил Николсона, Соболев – Барриоса кулаками. В итоге удалили аж шестерых игроков: Соболева, Николсона, Селихова, Барриоса, Родригао и Малкома. Гильермо Абаскаль осудил жестокость, Сергей Семак считает, что судья Москалев выбрал неправильную стратегию на матч.

Еще в этой игре было немножко футбола: «Зенит» выиграл по пенальти (0:0, 4:2). Теперь у «Спартака» лишь 1 победа в 13 последних матчах с «Зенитом». А еще до матча писали, что петербуржцы получат двойные премиальные за победу и тройные, если обыграют «Спартак» с разницей в 3+ гола, но гендиректор «Зенита» Медведев назвал это вбросом московских СМИ.

2. На ЧМ-2022 Германия спаслась от поражения от Испании благодаря голу Фюллькруга на 83-й – 1:1. Также в группе E Коста-Рика на 81-й минуте вырвала победу у Японии – 1:0. После двух туров Германия идет последней в группе с 1 очком, Испания лидирует с 4 баллами, у Японии и Коста-Рики по 3 – и у все есть шансы на плей-офф.

Хорватия разгромила Канаду (4:1) и лишила ее шансов на плей-офф ЧМ – даже первый гол в истории на чемпионатах мира не помог канадцам. В другом матче группы F Бельгия внезапно проиграла Марокко – 0:2. Это первое поражение бельгийцев в группе на ЧМ с 1994 года – было 8 побед и 5 ничьих.

3. Из-за «Зенита» и «Спартака» про это можно было забыть, но в Кубке России играли и другие команды. «Локомотив» обыграл «Пари НН» – 3:1, «Краснодар» разгромил «Химки» (4:1) благодаря дублю Кордобы и голам Сперцяна и Кокшарова. «Краснодар» выиграл группу А, «Локо» – 2-й, «Пари НН» сыграет в нижней сетке плей-офф, «Химки» вылетели.

«Ростов» разгромил «Ахмат» (3:0), «Динамо» обыграло «Оренбург» (1:0) благодаря голу Макарова на 70-й. Бело-голубые выиграли группу С, «Ростов» – 2-й, «Ахмат» тоже в плей-офф, «Оренбург» вылетел. Список всех участников плей-офф можно изучить здесь.

4. НХЛ. «Миннесота» обыграла «Аризону» (4:3), Капризов набрал 3 (1+2) очка, доведя результативную серию до рекордных 9 матчей. «Ванкувер» обыграл «Сан-Хосе», Кузьменко набрал 1+1 с голом в овертайме, у Михеева – тоже 1+1. Все результаты дня – здесь.

5. РФС рассмотрит переход в Азиатскую футбольную конфедерацию на исполкоме, сообщил Александр Дюков. Но глава РФС отметил: «УЕФА считает нас членом европейской семьи, сотрудничество продолжается».

6. Елизавета Туктамышева победила на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Перми, Муравьева – 2-я, Горбачева – 3-я, Синицына – 4-я. У мужчин Семененко одержал победу, Яблоков – 2-й, Ковалев -3-й. Мишина и Галлямов выиграли в соревнованиях пар, Чикмарева и Янченков – 2-е, Мухортова и Евгеньев – 3-и. Тютюнина и Багин победили в танцах на льду, Пасечник и Некрасов – 2-е.

7. КХЛ. «Ак Барс» забросил 6 шайб «Сочи», «Спартак» забил 5 голов «Трактору» в гостях, «Салават» проиграл «Металлургу».

8. НБА. 31 очко Дюрэнта помогло «Бруклину» обыграть «Портленд», «Милуоки» взял верх над «Далласом» и другие результаты.

9. Валерий Карпин признан тренером месяца в РПЛ. Тренер «Ростова» опередил Абаскаля, Гончаренко, Галактионова и Точилина.

10. Трансферные новости. «Интер Майами» уверен, что подпишет Месси, в таком случае Лео станет самым высокооплачиваемым игроком в истории МЛС. Саудовский «Аль-Наср» предлагает Роналду контракт на 3 года с зарплатой 75 млн долларов. «Кармиотисса» из Кипра предложила Дзюбе контракт. Осимхен – одна из главных трансферных целей «МЮ», но клуб не хочет платить «Наполи» 100 млн евро.

11. Федерация футбола Ирана потребовала уволить Юргена Клинсманна из ФИФА из-за его слов, что давление на судей – часть иранской культуры. Главный тренер Ирана Карлуш Кейруш заявил, что такие замечания позорят футбол. Довольно быстро Клинсманн извинился: «Мои слова были вырваны из контекста. Эмоциональный подход Ирана на самом деле достоин восхищения».

12. Единая лига ВТБ. 32 очка Уорнера помогли «Енисею» обыграть «Астану», «Зенит» в гостях справился с «Нижним Новгородом».

13. «Зениту» предоставят автомобили Lada Vesta в рамках сотрудничества.

14. Сотни фанатов устроили беспорядки в Брюсселе после поражения Бельгии от Марокко. Полиция применяла водометы и слезоточивый газ.

Цитаты дня.

Родригао о драке: «Спартак» приехал заниматься провокациями. Мы были вынуждены защищать свою честь как мужчины»

Антонио Кассано: «Ришарлисон ужасен. Он плохо обработал мяч при голе ножницами сербам, другой был в пустые ворота»

Яна Рудковская: «Плющенко немного не хватило, чтобы обыграть своего наставника Мишина. Гран-при становится семейной драмой, как у Кардашьян»

Сергей Семак: «Не только деньги играют в футбол. У нас пятерка ведущих клубов могла позволить себе траты, сопоставимые с покупкой «Зенитом» Клаудиньо»

Тренер Ганы Аддо: «Африка заслуживает большей квоты на ЧМ, у нас 55 стран. Пять мест – это несправедливо»

«Бельгия плохо атакует, потому что игроки атаки слишком старые». Вертонген сослался на слова де Брюйне, говоря о поражении от Марокко

Джикия о «Зените»: «Кто-то выполнил задачу, а кто-то будет играть в Пути регионов. Поездят, ничего страшного»