Антонио Кассано: «Ришарлисон ужасен. Он плохо обработал мяч при голе ножницами сербам, другой был в пустые ворота»

раскритиковал игру Ришарлисона.

В матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 Бразилия обыграла Сербию (2:0). Форвард отметился дублем.

«Нельзя вызвать Ришарлисона, который ужасен, и при этом оставить вне заявки [Роберто] Фирмино, который является феноменом.

Ришарлисон очень плох, за него заплатили 75 миллионов евро, а он не умеет контролировать мяч. Фирмино из намного лучше», – заявил бывший игрок «Реала».

Кассано также высказался о втором голе бразильца сербам, который он забил боковыми ножницами.

«Я человек, который никогда не отрицает своих слов, и после того, что я видел, я подтверждаю, что Ришарлисон ужасен.

Второй гол? Реальность такова, что он плохо обработал мяч и забил ножницами. А второй гол был в пустые ворота.

Нельзя сравнивать его с другими бразильскими нападающими», – сказал экс-форвард сборной Италии в интервью Bobo TV.

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