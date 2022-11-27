«Спартак» и «Зенит» устроили массовую драку. Удалены Соболев, Барриос и еще 4 игрока
Футболисты «Зенита» и «Спартака» устроили массовую драку в конце матча Фонбет Кубка России.
Конфликт между Квинси Промесом и Вильмаром Барриосом возник после свистка об окончании игрового времени, в него сразу вмешались Шамар Николсон, Далер Кузяев и другие игроки, и все переросло в потасовку с участием в том числе запасных и работников клубов.
В ходе драки Родригао ногами бил Николсона, тот отвечал ударами кулаком в лицо; Александр Соболев, на тот момент уже замененный, бил руками Барриоса.
По итогам эпизода главный судья Владимир Москалев, проконсультировавшись с видеоассистентами, показал красные карточки Александру Соболеву, Шамару Николсону, Александру Селихову (был запасным), Вильмару Барриосу, Родригао и Малкому.
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