«Спартак» и «Зенит» устроили массовую драку. Удалены Соболев, Барриос и еще 4 игрока

Футболисты и устроили массовую драку в конце матча Фонбет Кубка России.

Конфликт между и Вильмаром Барриосом возник после свистка об окончании игрового времени, в него сразу вмешались Шамар Николсон, Далер Кузяев и другие игроки, и все переросло в потасовку с участием в том числе запасных и работников клубов.

В ходе драки Родригао ногами бил Николсона, тот отвечал ударами кулаком в лицо; Александр Соболев, на тот момент уже замененный, бил руками Барриоса.

По итогам эпизода главный судья Владимир Москалев, проконсультировавшись с видеоассистентами, показал красные карточки , Шамару Николсону, Александру Селихову (был запасным), Вильмару Барриосу, Родригао и .

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