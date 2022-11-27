НБА. «Бруклин» примет «Портленд», «Миннесота» встретится с «Голден Стэйт» и другие матчи
В воскресенье, 27 ноября, в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся девять матчей.
В первом матче игрового дня неудачно начавший сезон «Бруклин» примет на своей арене «Портленд». Начало встречи – в 23.00 по московскому времени.
Действующий чемпион «Голден Стэйт» попытается взять верх над «Миннесотой» и подняться на 9-е место в Западной конференции.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 27 ноября, 23.00, «Barclays Center»
- Дата проведения
- 27 ноября, 23.30, «Target Center»
- Дата проведения
- 28 ноября, 00.00, «Crypto.com Arena»
- Дата проведения
- 28 ноября, 01.00, «State Farm Arena»
- Дата проведения
- 28 ноября, 02.00, «TD Garden»
- Дата проведения
- 28 ноября, 02.00, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 28 ноября, 02.00, «Amway Center»
- Дата проведения
- 28 ноября, 02.00, «Little Caesars Arena»
- Дата проведения
- 28 ноября, 04.00, «Fiserv Forum»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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