НБА. «Бруклин» примет «Портленд», «Миннесота» встретится с «Голден Стэйт» и другие матчи

Теги результаты Бостон Атланта Кливленд Даллас Детройт Голден Стэйт Индиана Клипперс Мемфис Майами Милуоки Миннесота Бруклин Нью-Йорк Орландо Филадельфия Портленд НБА Вашингтон Баскетбол

В воскресенье, 27 ноября, в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся девять матчей.

В первом матче игрового дня неудачно начавший сезон «Бруклин» примет на своей арене «Портленд». Начало встречи – в 23.00 по московскому времени.

Действующий чемпион «Голден Стэйт» попытается взять верх над «Миннесотой» и подняться на 9-е место в Западной конференции.

НБА

Регулярный чемпионат

Бруклин – Портленд
Дата проведения
27 ноября, 23.00, «Barclays Center»
Онлайн матча

Миннесота – Голден Стэйт
Дата проведения
27 ноября, 23.30, «Target Center»
Онлайн матча

Клипперс – Индиана
Дата проведения
28 ноября, 00.00, «Crypto.com Arena»
Онлайн матча

Атланта – Майами
Дата проведения
28 ноября, 01.00, «State Farm Arena»
Онлайн матча

Бостон – Вашингтон
Дата проведения
28 ноября, 02.00, «TD Garden»
Онлайн матча

Нью-Йорк – Мемфис
Дата проведения
28 ноября, 02.00, «Madison Square Garden»
Онлайн матча

Орландо – Филадельфия
Дата проведения
28 ноября, 02.00, «Amway Center»
Онлайн матча

Детройт – Кливленд
Дата проведения
28 ноября, 02.00, «Little Caesars Arena»
Онлайн матча

Милуоки – Даллас
Дата проведения
28 ноября, 04.00, «Fiserv Forum»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Гилджес-Александер ворвался на уровень MVP быстрее, чем «Оклахома» перестроилась. Это может быть проблемой?

Логотип «Лейкерс» стабильно фигурирует среди лучших и стильных. Хотя практически не меняется с древних времен

Converse царили в НБА до появления Джордана. В 90-х проиграли конкуренцию в баскетболе, а сейчас шокируют мир высокой моды

Как похорошел Милуоки при Яннисе! «Бакс» были самым дешевым клубом лиги, а теперь на грека молятся местные (58 млн за плей-офф – как с куста)

Если в НБА и был аналог нокаута, то это данки Шона Кемпа против «Голден Стэйт». Настолько лютые, что пришлось извиняться

Вы вообще понимаете, о ком пишут в комментариях в ветках НБА? Тест по прозвищам игроков в рунете

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные