НБА. «Бруклин» примет «Портленд», «Миннесота» встретится с «Голден Стэйт» и другие матчи

В воскресенье, 27 ноября, в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся девять матчей.

В первом матче игрового дня неудачно начавший сезон «Бруклин» примет на своей арене «Портленд». Начало встречи – в 23.00 по московскому времени.

Действующий чемпион «Голден Стэйт» попытается взять верх над «Миннесотой» и подняться на 9-е место в Западной конференции.

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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