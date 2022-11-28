Джа Морэнт стал автором ключевого попадания в матче с «Никс»

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Лидер «Гризлис» Джа Морэнт стал автором ключевого попадания в матче с «Никс» (127:123).

Морэнт забросил при счете 124:123 за 13,9 секунды до финальной сирены. Он добавил мяч в кольцо после собственной неудачной попытки забросить лэй-ап с разворотом на 360 градусов.

На счету Морэнта трипл-дабл: 27 очков, 10 подборов и 14 передач.

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