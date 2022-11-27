Единая лига ВТБ. «Енисей» примет «Астану», «Зенит» сыграет в гостях с «Нижним Новгородом»

В воскресенье, 27 ноября, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоятся два матча.

примет в Красноярске «Астану» из Казахстана. Действующий чемпион петербургский сыграет в гостях с «Нижним Новгородом».

Регулярный чемпионат

Положение команд: ЦСКА – 12-0, – 11-1, Зенит – 9-2, МБА – 8-4, – 6-6, Нижний Новгород – 6-6, Парма – 5-7, Самара – 5-7, Автодор – 4-8, Енисей – 2-10, – 1-9, Минск – 1-10.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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