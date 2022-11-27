Единая лига ВТБ. «Енисей» примет «Астану», «Зенит» сыграет в гостях с «Нижним Новгородом»
В воскресенье, 27 ноября, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоятся два матча.
«Енисей» примет в Красноярске «Астану» из Казахстана. Действующий чемпион петербургский «Зенит» сыграет в гостях с «Нижним Новгородом».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 27 ноября, 11.00, «Арена-Север»
- Дата проведения
- 27 ноября, 15.00, «КРК Нагорный»
Положение команд: ЦСКА – 12-0, УНИКС – 11-1, Зенит – 9-2, МБА – 8-4, Локомотив-Кубань – 6-6, Нижний Новгород – 6-6, Парма – 5-7, Самара – 5-7, Автодор – 4-8, Енисей – 2-10, Астана – 1-9, Минск – 1-10.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Сергей Кущенко: «Эти «+50» или «-35» – производные тех возможностей или невозможностей, которые были»
Две башни, краснодарский Данкан и тасманский дьявол: кто может сделать этот сезон в Единой Лиге незабываемым
Комментарии