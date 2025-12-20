Малафеев назвал трех лучших вратарей РПЛ: «Адамов, Акинфеев и Агкацев»

Малафеев назвал трех лучших вратарей РПЛ: Адамов, Акинфеев, Агкацев.

Бывший вратарь «Зенита » и сборной России Вячеслав Малафеев назвал трех лучших вратарей в Мир РПЛ .

– Кто сейчас входит в тройку лучших вратарей в России?

– Адамов , Акинфеев и Агкацев . Их команды идут на лидирующих позициях в этом сезоне. Можно отметить Митрюшкина и Бориско, они тоже выглядят неплохо, но моя тройка сейчас такая, – сказал Малафеев.