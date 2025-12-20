0

Малафеев назвал трех лучших вратарей РПЛ: «Адамов, Акинфеев и Агкацев»

Малафеев назвал трех лучших вратарей РПЛ: Адамов, Акинфеев, Агкацев.

Бывший вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев назвал трех лучших вратарей в Мир РПЛ.

– Кто сейчас входит в тройку лучших вратарей в России?

– Адамов, Акинфеев и Агкацев. Их команды идут на лидирующих позициях в этом сезоне. Можно отметить Митрюшкина и Бориско, они тоже выглядят неплохо, но моя тройка сейчас такая, – сказал Малафеев.

«Ньюкасл» против «Челси». Кто победит?1648 голосов
НьюкаслНьюкасл
Будет ничьяпремьер-лига Англия
ЧелсиЧелси
Опубликовано: Sports
Источник: «Матч ТВ»
logoВячеслав Малафеев
logoЛокомотив
logoКраснодар
logoАнтон Митрюшкин
logoДенис Адамов
logoЗенит
logoБалтика
logoпремьер-лига Россия
logoМатч ТВ
logoСтанислав Агкацев
logoИгорь Акинфеев
logoМаксим Бориско
logoЦСКА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Геннадий Орлов: «Соболев и Мусаев – не игроки команд, которые могут претендовать на золото. Они стараются, но, как говорил Суворов: «Везение везением, но необходимо и умение»
29 ноября, 18:22
Акинфеев про Адвоката в сборной: «Постоянно сквозило его внутреннее величие. Он предпочитал ни с кем из персонала не общаться, с ним у меня постоянно возникали какие-то мелкие трения»
13 ноября, 17:38
Бивол взял бы в «дворовую» команду Малафеева, Анюкова, Тимощука, Аршавин, Кержакова, Ахметова: «Будут подтирать мои косяки, я – в нападении»
22 сентября, 07:16
Главные новости
«Наполи» и «Болонья» встретятся в финале Суперкубка Италии 22 декабря
21 минуту назад
«Болонья» обыграла «Интер» по пенальти и вышла в финал Суперкубка Италии
24 минуты назад
Суперкубок Италии. 1/2 финала. «Интер» проиграл «Болонье», «Наполи» победил «Милан»
25 минут назад
Алонсо о работе в «Реале»: «Не мне себя оценивать. У нас близкие и доверительные отношения с руководством, требования максимальные, но дорога длинная»
36 минут назад
Что подарить Криштиану для победы на ЧМ?
45 минут назадТесты и игры
Жерсон готов уйти из «Зенита», но клуб занял жесткую позицию и установил высокую цену. Это отпугивает бразильские команды
51 минуту назад
Валуев категорически против пива на стадионах: «Спорт и алкоголь несовместимы. Его не было с нулевых, зачем сейчас вдруг должно появиться?»
55 минут назад
Барко стал приоритетной целью «Палмейраса». «Спартак» установил минимальную цену в 15 млн
сегодня, 20:15
Пол Мерсон: «Если «Ман Сити» не победит в этом сезоне, Гвардиола уйдет, потому что «Арсенал» будет доминировать. Раньше «Сити» уничтожал соперников, но он уже не тот»
сегодня, 20:05
«Васко» отклонил предложение «Зенита» в 30 млн евро за вингера Райана (Лукас Педроса)
сегодня, 19:58
Ко всем новостям
Последние новости
«Интер» и «Болонья» не забили пять пенальти подряд в послематчевой серии: Барелла и Миранда пробили выше ворот, удары Бастони, Бонни и Моро отразили вратари
9 минут назад
«Боруссия» Дортмунд победила «Боруссию» Менхенгладбах благодаря голам Брандта и Байера
9 минут назад
Чемпионат Германии. «Боруссия» Дортмунд принимает «Боруссию» Менхенгладбах, «Бавария» сыграет в воскресенье
сегодня, 19:30Live
Зырянов сообщил, что «Зенит» сыграет в Зимнем кубке РПЛ
17 минут назад
Спортдиректор «Балтики» Маргарян: «Козлов ушел за x4 от суммы выкупа из «Зенита», а хотелось за x13 или x15. Он понимал, куда шел. Не думаю, что «Краснодар» его продаст, а аренда нам зачем?»
46 минут назад
Фанаты «Фиорентины», идущей последней в Серии А, пропустят первые 20 минут игры с «Удинезе»: «Топчущие историю нашего города и его людей заслужили тишину и наше отсутствие. Позор!»
сегодня, 20:35
«Атлетико» интересуется Горетцкой. «Наполи» и «Юве» тоже следят за хавбеком
сегодня, 20:32
Мактоминей об успехах ушедших из «МЮ» игроков: «Валить все на клуб – это слишком просто, там делают все возможное для твоего успеха. Дело в уверенности в себе и игровом времени»
сегодня, 20:18
Чемпионат Испании. «Валенсия» играет с «Мальоркой», «Реал» примет «Севилью» в субботу, «Барселона» и «Атлетико» проведут матчи в воскресенье
сегодня, 20:00Live
Пономарев о недоказанности слов Кордобы про расизм Вильягры: «ЦСКА надо на него в суд подать за клевету. В Европе легионеры так себя не ведут, а в России у них вседозволенность, наглеют»
сегодня, 19:46