Малафеев назвал трех лучших вратарей РПЛ: «Адамов, Акинфеев и Агкацев»

Бывший вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев назвал трех лучших вратарей в Мир РПЛ.
– Кто сейчас входит в тройку лучших вратарей в России?
– Адамов, Акинфеев и Агкацев. Их команды идут на лидирующих позициях в этом сезоне. Можно отметить Митрюшкина и Бориско, они тоже выглядят неплохо, но моя тройка сейчас такая, – сказал Малафеев.
