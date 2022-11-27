Клинсманн о словах про Иран и судей: «Они вырваны из контекста. Их эмоциональный подход на самом деле достоин восхищения»

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После победы сборной Ирана над Уэльсом во 2-м туре группового этапа ЧМ-2022 (2:0) бывший тренер сборной Германии заявил, что иранская делегация оказывает давление на судей, так как это часть их культуры.

«Мои слова были вырваны из контекста. Я постараюсь позвонить [Кейрушу] и все уладить. Я никогда не критиковал Карлуша или игроков сборной Ирана. Некоторые даже подумали, что я критикую судью за то, что он ничего не сделал с тем, как вели себя игроки на скамейке запасных.

Все, что я описал, – это их эмоциональный подход, который на самом деле в определенном смысле достоин восхищения. Вся скамейка запасных живет игрой, а Карлуш – очень эмоциональный тренер, он постоянно находится возле боковой линии, направляя игроков и отдавая всю свою энергию», – сказал Клинсманн.

Ранее главный тренер сборной Ирана ответил на слова Клинсманна о том, что давление на судей – часть иранской культуры.

Федерация футбола Ирана потребовала уволить Клинсманна из ФИФА из-за его слов, что давление на судей – часть иранской культуры