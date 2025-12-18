Суперкубок Италии. 1/2 финала. «Наполи» против «Милана», «Болонья» сыграет с «Интером» в пятницу
В Суперкубке Италии пройдут матчи 1/2 финала.
18 декабря «Наполи» сыграет с «Миланом» в матче 1/2 финала Суперкубка Италии в Саудовской Аравии.
19 декабря «Болонья» встретится с «Интером».
1/2 финала
Суперкубок. Полуфинал
18 декабря 19:00, Al-Awwal Park
Суперкубок. Полуфинал
19 декабря 19:00, Al-Awwal Park
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...16463 голоса
Точно основной в «ПСЖ»
Продолжит играть, но еще не 1-й номер
Все равно 2-й номер
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости