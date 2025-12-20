  • Спортс
  «Интер» не взял ни одного из 6 трофеев в 2025 году. При Киву миланцы уступили на клубном ЧМ и в Суперкубке Италии
«Интер» не взял ни одного из 6 трофеев в 2025 году. При Киву миланцы уступили на клубном ЧМ и в Суперкубке Италии

«Интер» завершает 2025 год без трофеев.

«Интер» не смог завоевать ни одного трофея в 2025 году.

Команда Кристиана Киву сегодня потерпела поражение в полуфинале Суперкубка Италии от «Болоньи» (1:1, 2:3 по пенальти). Летом миланцы покинули клубный ЧМ на этапе 1/8 финала.

При Симоне Индзаги в первой половине года «нерадзурри» проиграли в финалах Лиги чемпионов и Суперкубка страны, а также в полуфинале Кубка Италии. В чемпионате они финишировали вторыми.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
