Тренер «Болоньи» Итальяно: «Интер» долго прижимал нас к воротам, мы играли против команды чемпионов. Ничья – справедливый результат, а пенальти – лотерея»

Тренер «Болоньи» Итальяно: ничья справедливый результат, а пенальти – лотерея.

Главный тренер «Болоньи» Винченцо Итальяно подвел итоги полуфинального матча в рамках Суперкубка Италии против «Интера » (1:1, 3:2 по пенальти).

«Начинать с таким форой непросто, но мы сохранили хладнокровие, сумели сравнять счет, и я считаю, что наш первый тайм был превосходным. Во втором тайме «Интер» играл лучше, но ничья по таймам была справедливым результатом, а серия пенальти – это лотерея, так что нужна немного удачи.

На поле счет был 1:1, мы выиграли серию пенальти, и это было непросто. Когда «Интер» берет игру под контроль, отобрать у них мяч очень сложно. Во втором тайме мы потеряли темп, и «Интер» усилил давление, поэтому каждый раз, когда мы пытались контратаковать, они нас блокировали.

Нас долгое время прижимали к воротам, но мы играли против команды, состоящей из чемпионов, поэтому мы знали, что такие периоды будут», – сказал Итальяно.