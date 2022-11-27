Осимхен – одна из главных трансферных целей «МЮ», но клуб не хочет платить «Наполи» 100 млн евро
«Манчестер Юнайтед» может подписать Виктора Осимхена.
По информации журналиста Sky Sport Флориана Плеттенберга, форвард «Наполи» является одной из главных трансферных целей манкунианцев. Однако клуб не хочет платить за него сумму около 100 миллионов евро.
Руководителям «Юнайтед» нравятся скорость и физические данные игрока. Они считают, что он готов к игре в АПЛ.
В 11 матчах текущего сезона Серии А Осимхен забил 9 голов и сделал 2 ассиста. Статистику 23-летнего футболиста можно найти здесь.
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