Осимхен – одна из главных трансферных целей «МЮ», но клуб не хочет платить «Наполи» 100 млн евро

может подписать .

По информации журналиста Sky Sport Флориана Плеттенберга, форвард является одной из главных трансферных целей манкунианцев. Однако клуб не хочет платить за него сумму около 100 миллионов евро.

Руководителям «Юнайтед» нравятся скорость и физические данные игрока. Они считают, что он готов к игре в .

В 11 матчах текущего сезона Серии А Осимхен забил 9 голов и сделал 2 ассиста. Статистику 23-летнего футболиста можно найти здесь.