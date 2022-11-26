Гран-при России. «На призы губернатора Пермского края». Мишина и Галлямов, Мухортова и Евгеньев, Чикмарева и Янченков покажут произвольные программы

27 ноября на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Перми пары выступят с произвольными программами. После короткой лидируют Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Гран-при России по фигурному катанию-2022/23

6-й этап

«На призы губернатора Пермского края»

Пермь

Пары

Произвольная программа

Начало – 14:45 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.

Первая разминка

1. Таисия Собинина – Илья Миронов

2. Мария Дыбкова – Алексей Хвалько

3. Майя Шегай – Игорь Шамшуров

4. Варвара Черемных – Даниил Бутенко

Вторая разминка

5. Елизавета Осокина – Артем Грицаенко

6. Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков

7. Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев

8. Анастасия Мишина – Александр Галлямов

После короткой программы

1. Анастасия Мишина – Александр Галлямов – 80,55

2. Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев – 73,56

3. Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков – 70,20

4. Елизавета Осокина – Артем Грицаенко – 67,30

5. Варвара Черемных – Даниил Бутенко – 67,03

6. Майя Шегай – Игорь Шамшуров – 59,94

7. Мария Дыбкова – Алексей Хвалько – 59,39

8. Таисия Собинина – Илья Миронов – 54,48

Расписание шестого этапа Гран-при России в Перми: там выступят Туктамышева, Муравьева, Семененко, Мишина и Галлямов