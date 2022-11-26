Гран-при России. «На призы губернатора Пермского края». Мишина и Галлямов, Мухортова и Евгеньев, Чикмарева и Янченков покажут произвольные программы
27 ноября на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Перми пары выступят с произвольными программами. После короткой лидируют Анастасия Мишина и Александр Галлямов.
Гран-при России по фигурному катанию-2022/23
6-й этап
«На призы губернатора Пермского края»
Пермь
Пары
Произвольная программа
Начало – 14:45 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.
Первая разминка
1. Таисия Собинина – Илья Миронов
2. Мария Дыбкова – Алексей Хвалько
3. Майя Шегай – Игорь Шамшуров
4. Варвара Черемных – Даниил Бутенко
Вторая разминка
5. Елизавета Осокина – Артем Грицаенко
6. Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков
7. Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев
8. Анастасия Мишина – Александр Галлямов
После короткой программы
1. Анастасия Мишина – Александр Галлямов – 80,55
2. Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев – 73,56
3. Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков – 70,20
4. Елизавета Осокина – Артем Грицаенко – 67,30
5. Варвара Черемных – Даниил Бутенко – 67,03
6. Майя Шегай – Игорь Шамшуров – 59,94
7. Мария Дыбкова – Алексей Хвалько – 59,39
8. Таисия Собинина – Илья Миронов – 54,48
Расписание шестого этапа Гран-при России в Перми: там выступят Туктамышева, Муравьева, Семененко, Мишина и Галлямов
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